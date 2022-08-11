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45 минут назад

Жители Сочи жаловались на низкие цены в отеле Разина

Елена Прошина

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в фильме «Золото и проклятие "Ласкового мая"» рассказал, что на низкие цены в его отеле в Сочи жаловались многие соседи. Видеолента вышла в рамках проекта «Пятого канала» — «Моя правда».

Жители Сочи жаловались на низкие цены в отеле Разина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разин открыл свой отель в Сочи в 2014 году. На втором этаже здания находится музей группы, где размещены портреты семьи продюсера, его награды и удостоверения, а также одежда солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова с первых концертов и его редкие фотографии. Кроме того жильцы отеля могут наслаждаться витражными окнами, фонтаном с лошадью, выполненной из камней Swarovski, крытым бассейном, турецкой и финской банями, тренажерным залом. При этом цены на проживание начинаются от 500 рублей в сутки, что сильно не нравилось владельцам соседних гостиниц, у которых стоимость апартаментов шла от 5000 рублей.

По словам Разина, они даже жаловались на него в антимонопольный комитет из-за этого, заявляя, что таким образом он отбивает у них клиентов.

«А я говорю, приходите, пожалуйста, там возле лифта написано: Эти средства заработали советские поклонники группы "Ласковый май"», — сказал продюсер.

Он отметил, что может позволить себе устанавливать небольшие цены в отеле, поскольку до сих пор зарабатывает на творчестве группы пять миллионов рублей ежемесячно.

«Поэтому я не могу брать 5000 рублей за номер с фанатки "Ласкового мая", которой сегодня 45 лет, приехала с детьми отдохнуть в Сочи, хочет посмотреть музей Разина и соприкоснуться с историей», — заключил продюсер.

Напомним, что 23 июня на 49-м году жизни ушел из жизни солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище Москвы, другую семья певца должна была развеять над его любимым озером в Германии.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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