Мать Крутого госпитализировали в США

Мать композитора Игоря Крутого Светлана госпитализировали с переломами ноги в одну из клиник Майами. Об этом порталу Prozvezd сообщила сестра музыканта Алла.
По ее словам, ее с братом 88-летняя мама оступилась и получила серьезную травму. Врачи диагностировали у нее открытый перелом ноги в двух местах и экстренно прооперировали. На данный момент мать Крутого проходит восстановление в одной из клиник Майами.
Алла отметила, что Светлане уже лучше, но врачи в связи с возрастом женщины стараются быть осторожны в прогнозах и пока выписывать ее не планируют. Но, несмотря на это, вся семья верит в лучшее, добавила сестра композитора.
«Она — сильная. Мы все верим, что она сможет все хорошо перенести и потихонечку начнет ходить», — подчеркнула Алла.
В Prozvezd напомнили, что мать Крутого уже много лет живет в США, но и про Россию не забывает. Она приезжает в РФ несколько раз в год, в том числе ради посещения фестиваля сына «Новая волна», который проходит в Сочи.