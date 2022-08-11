Мать Крутого госпитализировали в США

Мать композитора Игоря Крутого Светлана госпитализировали с переломами ноги в одну из клиник Майами. Об этом порталу Prozvezd сообщила сестра музыканта Алла.

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По ее словам, ее с братом 88-летняя мама оступилась и получила серьезную травму. Врачи диагностировали у нее открытый перелом ноги в двух местах и экстренно прооперировали. На данный момент мать Крутого проходит восстановление в одной из клиник Майами.

Алла отметила, что Светлане уже лучше, но врачи в связи с возрастом женщины стараются быть осторожны в прогнозах и пока выписывать ее не планируют. Но, несмотря на это, вся семья верит в лучшее, добавила сестра композитора.

«Она — сильная. Мы все верим, что она сможет все хорошо перенести и потихонечку начнет ходить», — подчеркнула Алла.