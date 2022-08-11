В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
28 минут назад

Мать Крутого госпитализировали в США

Елена Прошина

Мать композитора Игоря Крутого Светлана госпитализировали с переломами ноги в одну из клиник Майами. Об этом порталу Prozvezd сообщила сестра музыканта Алла.

Мать Крутого госпитализировали в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, ее с братом 88-летняя мама оступилась и получила серьезную травму. Врачи диагностировали у нее открытый перелом ноги в двух местах и экстренно прооперировали. На данный момент мать Крутого проходит восстановление в одной из клиник Майами.

Алла отметила, что Светлане уже лучше, но врачи в связи с возрастом женщины стараются быть осторожны в прогнозах и пока выписывать ее не планируют. Но, несмотря на это, вся семья верит в лучшее, добавила сестра композитора.

«Она — сильная. Мы все верим, что она сможет все хорошо перенести и потихонечку начнет ходить», — подчеркнула Алла.

В Prozvezd напомнили, что мать Крутого уже много лет живет в США, но и про Россию не забывает. Она приезжает в РФ несколько раз в год, в том числе ради посещения фестиваля сына «Новая волна», который проходит в Сочи.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители