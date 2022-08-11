Деятельность Лаймы Вайкуле проверит полиция

Казанцев напомнил, что в конце июля Лайма Вайкуле открыта поддержала Украину во время концерта в Паланге. По словам Ильи Казанцева, это вызвало гнев у россиян, после чего общественные деятели РФ потребовали запретить Вайкуле въезд в Россию и проверить её концертную деятельность на предмет неуплаты налогов.