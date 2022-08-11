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32 минуты назад

Деятельность Лаймы Вайкуле проверит полиция

Елена Прошина

Политолог Илья Казанцев заявил, что концертную деятельность Лаймы Вайкуле должны проверить правоохранительные органы. Об этом сообщает издание Solenka.info.

Деятельность Лаймы Вайкуле проверит полиция
Фото: ТАССТАСС

Казанцев напомнил, что в конце июля Лайма Вайкуле открыта поддержала Украину во время концерта в Паланге. По словам Ильи Казанцева, это вызвало гнев у россиян, после чего общественные деятели РФ потребовали запретить Вайкуле въезд в Россию и проверить её концертную деятельность на предмет неуплаты налогов.

Политолог добавляет, что соответствующий запрос уже официально направлен в правоохранительные органы.

«Если в ходе проверки подтвердиться факт неуплаты подоходного налога от концертной деятельности, то артистке может грозить тюремный срок до трех лет. Именно такое наказание предусмотрено ст. 198 УК РФ для физического лица, не уплатившего налоги в особо крупном размере», – подвёл итоги Казанцев.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что у Лаймы Вайкуле рецидив онкологической болезни.

Шоу-бизнес,Илья Казанцев,Лайма Вайкуле,
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