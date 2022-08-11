В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
18 минут назад

Иду Галич в салатовом бикини сравнили с Дженнифер Лопес

Газета.Ru

Блогер Ида Галич выложила фотографию в купальнике, сделаную на отдыхе в Турции. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Иду Галич в бикини сравнили с Дженнифер Лопес
Фото: galichida/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)galichida/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На фотографии 32-летняя звезда позирует без макияжа и укладки в салатовом бикини с завязками на талии и юбкой с разрезом до середины бедра.

К купальнику она подобрала массивные украшения – золотые серьги.

"Душа моя все еще на море", — написала в посте Галич.

Вместе с сыном она несколько недель отдыхала на побережье в Турции.

Всего за четыре часа пост набрал более 31 тысячи лайков. В комментариях поклонники восхитились красотой и спортивной фигурой блогера: "Дженнифер Лопес во плоти", "Богиня", "Восхитительно красива", "Огонь на пляже!", "Безумно красивая".

Блогер часто рассказывала в соцсетях, что не стыдится выкладывать фото без обработки и призывала подписчиц показывать свою природную красоту.

Ранее сообщалось, что Иду Галич раскритиковали за слишком откровенное платье.

Шоу-бизнес,Ида Галич,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители