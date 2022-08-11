Иду Галич в бикини сравнили с Дженнифер Лопес

Блогер Ида Галич выложила фотографию в купальнике, сделаную на отдыхе в Турции. Снимками она поделилась в социальных сетях.
На фотографии 32-летняя звезда позирует без макияжа и укладки в салатовом бикини с завязками на талии и юбкой с разрезом до середины бедра.
К купальнику она подобрала массивные украшения – золотые серьги.
"Душа моя все еще на море", — написала в посте Галич.
Вместе с сыном она несколько недель отдыхала на побережье в Турции.
Всего за четыре часа пост набрал более 31 тысячи лайков. В комментариях поклонники восхитились красотой и спортивной фигурой блогера: "Дженнифер Лопес во плоти", "Богиня", "Восхитительно красива", "Огонь на пляже!", "Безумно красивая".
Блогер часто рассказывала в соцсетях, что не стыдится выкладывать фото без обработки и призывала подписчиц показывать свою природную красоту.
Ранее сообщалось, что Иду Галич раскритиковали за слишком откровенное платье.