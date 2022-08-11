Иду Галич в бикини сравнили с Дженнифер Лопес

Блогер Ида Галич выложила фотографию в купальнике, сделаную на отдыхе в Турции. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: galichida/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) galichida/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На фотографии 32-летняя звезда позирует без макияжа и укладки в салатовом бикини с завязками на талии и юбкой с разрезом до середины бедра.

К купальнику она подобрала массивные украшения – золотые серьги.

"Душа моя все еще на море", — написала в посте Галич.

Вместе с сыном она несколько недель отдыхала на побережье в Турции.

Всего за четыре часа пост набрал более 31 тысячи лайков. В комментариях поклонники восхитились красотой и спортивной фигурой блогера: "Дженнифер Лопес во плоти", "Богиня", "Восхитительно красива", "Огонь на пляже!", "Безумно красивая".

Блогер часто рассказывала в соцсетях, что не стыдится выкладывать фото без обработки и призывала подписчиц показывать свою природную красоту.