Бывший муж Бородиной приобрел квартиру за 150 млн рублей

Бизнесмен Курбан Омаров, бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, купил квартиру в столице. Стоимость сделки составила порядка 150 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что Курбан является известным российским бизнесменом, наследником строительной компании своего отца, Омара Омарова. В 2015-2021 году он состоял в браке с актрисой и диджеем Ксенией Бородиной.

По данным издания, в новых апартаментах предпринимателя продолжается ремонт. Но он все же планирует жить в них.

Риелтор Роман Караваев уточнил, что в центре Москвы площадь квартир в новостройках не превышает 70 м². Следовательно, с учетом вида из окна и большой площади (150 м²), бизнесмен приобрел недвижимость в районе «МКАД или [на] окраине города». Стоимость такого жилья не превышает 150 млн руб.