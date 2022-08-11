Бывший муж Бородиной приобрел квартиру за 150 млн рублей

Бизнесмен Курбан Омаров, бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, купил квартиру в столице. Стоимость сделки составила порядка 150 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что Курбан является известным российским бизнесменом, наследником строительной компании своего отца, Омара Омарова. В 2015-2021 году он состоял в браке с актрисой и диджеем Ксенией Бородиной.
По данным издания, в новых апартаментах предпринимателя продолжается ремонт. Но он все же планирует жить в них.
Риелтор Роман Караваев уточнил, что в центре Москвы площадь квартир в новостройках не превышает 70 м². Следовательно, с учетом вида из окна и большой площади (150 м²), бизнесмен приобрел недвижимость в районе «МКАД или [на] окраине города». Стоимость такого жилья не превышает 150 млн руб.
Дизайнер по интерьерам Зульфия Даева пояснила, что на стоимость квартиры влияет также ее дизайн, большое количество эксклюзивных элементов. Оплата услуг дизайнера могла обойтись Омарову в 750 тыс. рублей.