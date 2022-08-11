Бывший муж Бородиной приобрел квартиру за 150 млн рублей

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров купил недвижимость стоимостью 150 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач". Омаров рассказал, что собирается жить в новой квартире даже во время ремонта, который все еще продолжается.
Риелтор Роман Караваев оценил недвижимость экс-супруга ведущей "Дома-2" в 150 млн рублей и не более.
"В центре Москвы квартиры, как правило, 20-70 м², со слов Омара, она не менее 150 м². Даже если предположить, что он как владелец крупного застройщика сделал уникальный вариант, — это не умоляет впечатления от вида из окна. Судя по панораме, это не центр Москвы, возможно, МКАД или окраина города. В последнее время звезд шоу-бизнеса потянуло к тривиальному методу пиара через хвастовство своей недвижимостью, и этот случай вряд ли оригинальный", — отметил специалист.
По словам дизайнера интерьеров Зульфии Даевой, обустройство в новой квартире Курбана сделано по заказу. Она добавила, что в среднем подобный дизайн-проект стоит 5 тыс за м².
Ранее Ксения Бородина сообщила, что бывший муж не приезжает к их общей дочери Теоне из-за "важных дел".