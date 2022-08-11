Бывший муж Бородиной приобрел квартиру за 150 млн рублей

"В центре Москвы квартиры, как правило, 20-70 м², со слов Омара, она не менее 150 м². Даже если предположить, что он как владелец крупного застройщика сделал уникальный вариант, — это не умоляет впечатления от вида из окна. Судя по панораме, это не центр Москвы, возможно, МКАД или окраина города. В последнее время звезд шоу-бизнеса потянуло к тривиальному методу пиара через хвастовство своей недвижимостью, и этот случай вряд ли оригинальный", — отметил специалист.