Разин рассказал, сколько зарабатывал на «Ласковом мае»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, сколько ему удавалось зарабатывать на коллективе, когда тот был на пике популярности. Об этом пишет портал «Слово и дело».

По его словам, в месяц его доход составлял 5 млн рублей. Он также добавил, что артистов круглосуточно снимали на камеру.

«Пять лет я снимал каждый шаг музыкантов группы "Ласковый май". Спят — их снимают. Проснулись — их снимают. Все 24 часа я платил деньги за съемку», — заявил продюсер в фильме «Моя правда. Золото и проклятие "Ласкового мая"».

Ранее Разин рассказал, как группа попала в книгу рекордов Гиннеса. За первые пять лет жизни коллектива было продано 47 млн билетов. Причиной такого охвата служили несколько составов группы, которые колесили по стране в одно и то же время. Разину даже в какой-то момент пришлось пуститься в бега из-за махинаций с составами. В то время продюсеру грозила высшая мера наказания – расстрел.