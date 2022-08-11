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6 минут назад

Полунин сделал третью татуировку с Путиным

Елена Прошина

Артист балета Сергей Полунин сделал еще одну, третью по счету, татуировку с изображением президента России Владимира Путина. Фото с наколкой он опубликовал в соцсетях, пишет Teleprogramma.pro.

Полунин сделал третью татуировку с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, одна татуировка набита у танцора в центре груди, еще две – на плечах. Последнее из набитых тату красуется на левом плече.

Свою первую татуировку с Путиным артист набил, когда жил в Великобритании. Он тогда говорил, что хочет «энергетически поддержать президента России».

Ранее Полунин рассказывал, что ему приходилось прятать татуировки с Путиным. Такие просьбы, по его словам, зависят от ситуации в мире. Так, например, его попросили закрасить татуировку в Китае во время съемок для модных журналов, несмотря на то, что в этой стране очень любят президента России.

Шоу-бизнес,Сергей Полунин,Владимир Путин,
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