Полунин сделал третью татуировку с Путиным

Артист балета Сергей Полунин сделал еще одну, третью по счету, татуировку с изображением президента России Владимира Путина. Фото с наколкой он опубликовал в соцсетях, пишет Teleprogramma.pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, одна татуировка набита у танцора в центре груди, еще две – на плечах. Последнее из набитых тату красуется на левом плече.

Свою первую татуировку с Путиным артист набил, когда жил в Великобритании. Он тогда говорил, что хочет «энергетически поддержать президента России».