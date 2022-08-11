Полунин сделал третью татуировку с Путиным

Артист балета Сергей Полунин сделал еще одну, третью по счету, татуировку с изображением президента России Владимира Путина. Фото с наколкой он опубликовал в соцсетях, пишет Teleprogramma.pro.
Так, одна татуировка набита у танцора в центре груди, еще две – на плечах. Последнее из набитых тату красуется на левом плече.
Свою первую татуировку с Путиным артист набил, когда жил в Великобритании. Он тогда говорил, что хочет «энергетически поддержать президента России».
Ранее Полунин рассказывал, что ему приходилось прятать татуировки с Путиным. Такие просьбы, по его словам, зависят от ситуации в мире. Так, например, его попросили закрасить татуировку в Китае во время съемок для модных журналов, несмотря на то, что в этой стране очень любят президента России.