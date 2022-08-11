Успенская подала в суд на адвоката Добровинского

Певица Любовь Успенская подала в суд на адвоката Александра Добровинского. По ее мнению, он лжет и пиарится на ее имени. Об этом артистка рассказала Teleprogramma.pro.
Ранее Александр Добровинский, представляющий интересы соседки Успенской, с которой у нее произошел конфликт из-за собаки, заявил, что певица уехала в США. По его мнению, Успенская покинула Россию, чтобы уйти от ответственности.
Успенская, в свою очередь, заявила, что юрист «пиарится» на ее имени и лжет. Также она добавила, что сейчас находится у себя дома в Подмосковье и занимается «серьезными проектами».
«Он даже не имеет лицензии заниматься такими делами. А я нахожусь в Москве. Мои адвокаты уже подали на него заявление. Он все делает обходными путями, а у меня все официально. Мы просто не сообщаем, что делаем и как себя ведем. Наши действия очень личные, а он все делает в открытую», - заявила звезда.
Певица также подчеркнула, что у самого Добровинского имеется американское гражданство. Она посоветовала адвокату «подумать о себе» и зарабатывать деньги «на свой черный день».