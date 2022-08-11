Успенская подала в суд на адвоката Добровинского

«Он даже не имеет лицензии заниматься такими делами. А я нахожусь в Москве. Мои адвокаты уже подали на него заявление. Он все делает обходными путями, а у меня все официально. Мы просто не сообщаем, что делаем и как себя ведем. Наши действия очень личные, а он все делает в открытую», - заявила звезда.