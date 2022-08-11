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25 минут назад

Лобода объяснила срыв концерта в Эстонии

Никита Бородкин

Певица Светлана Лобода заявила о переносе запланированного на 12 августа выступления в Таллине. Как сообщает «Газета.ru», в своих соцсетях украинская исполнительница пожаловалась, что организаторы не смогли выполнить технический райдер.

Лобода объяснила срыв концерта в Эстонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мероприятие должно было состояться в MJ Club 12 августа. Теперь концерт перенесли на 28 октября, однако он пройдет уже в другом месте. Лобода заявила, что ее команда сделала все необходимое, чтобы найти для зрителей более вместительную площадку.

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В публикации певица отметила, что все купленные ранее билеты будут действительны. Их можно обменять на новые пригласительные обратившись к организаторам по электронной почте.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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