Солиста группы «Порнофильмы» заподозрили в экстремизме

Вокалиста музыкального коллектива «Порнофильмы» Владимира Котлярова проверяют на возможный экстремизм. Об этом сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка Ксения Собчак.

Фото: punkmovies/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) punkmovies/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Сообщается, что лидер группы уже несколько раз высказывался по поводу спецоперации в Telegram и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), чем и привлек внимание. Некий гражданин по фамилии Зубцовский составил обращение в УВД по северо-западному округу Москвы с просьбой проверить музыканта.

Позже материалы передали в ОМВД по городскому округу Дубна, где проживает Котляров.