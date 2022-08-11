Солиста группы «Порнофильмы» заподозрили в экстремизме

Вокалиста музыкального коллектива «Порнофильмы» Владимира Котлярова проверяют на возможный экстремизм. Об этом сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка Ксения Собчак.
Сообщается, что лидер группы уже несколько раз высказывался по поводу спецоперации в Telegram и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), чем и привлек внимание. Некий гражданин по фамилии Зубцовский составил обращение в УВД по северо-западному округу Москвы с просьбой проверить музыканта.
Позже материалы передали в ОМВД по городскому округу Дубна, где проживает Котляров.
Ранее сообщалось, что вокалиста музыкального коллектива «Курара» Олега Ягодина оштрафовали по делу о дискредитации вооруженных сил России. В обращении было указано, что во время фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге музыкант высказывался в адрес президента РФ Владимира Путина и российской армии.