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1 час назад

Собчак сообщила, что лидера группы "Порнофильмы" проверяют на экстремизм

Газета.Ru

Вокалиста музыкального коллектива «Порнофильмы» Владимира Котлярова проверяют на возможный экстремизм. Об этом сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка Ксения Собчак.

Солиста группы «Порнофильмы» заподозрили в экстремизме
Фото: punkmovies/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)punkmovies/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Сообщается, что лидер группы уже несколько раз высказывался по поводу спецоперации в Telegram и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), чем и привлек внимание. Некий гражданин по фамилии Зубцовский составил обращение в УВД по северо-западному округу Москвы с просьбой проверить музыканта.

Заслуженного артиста РФ оштрафовали за дискредитацию армии

Позже материалы передали в ОМВД по городскому округу Дубна, где проживает Котляров.

Ранее сообщалось, что вокалиста музыкального коллектива «Курара» Олега Ягодина оштрафовали по делу о дискредитации вооруженных сил России. В обращении было указано, что во время фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге музыкант высказывался в адрес президента РФ Владимира Путина и российской армии.

Шоу-бизнес,Владимир Котляров,Олег Ягодин,Ксения Собчак,Владимир Путин,
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