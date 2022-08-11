Ярмольник назвал срок возвращения в Россию

Артист Леонид Ярмольник заявил, что вернется в Россию из Латвии этой осенью. Как сообщает Teleprogramma.pro, актер признался, что сейчас отдыхает в Юрмале.

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Ярмольник пояснил, что находится в Юрмале вместе с родными на отдыхе и собирается вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы его внук пошел в школу.

Напомним, что об отъезде Ярмольника рассказал журналист Михаил Шахназаров. Он отметил, что актера видели гуляющим по улицам Юрмалы с юмористом Геннадием Хазановым.