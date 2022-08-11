Ярмольник назвал срок возвращения в Россию

Артист Леонид Ярмольник заявил, что вернется в Россию из Латвии этой осенью. Как сообщает Teleprogramma.pro, актер признался, что сейчас отдыхает в Юрмале.
Ярмольник пояснил, что находится в Юрмале вместе с родными на отдыхе и собирается вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы его внук пошел в школу.
Напомним, что об отъезде Ярмольника рассказал журналист Михаил Шахназаров. Он отметил, что актера видели гуляющим по улицам Юрмалы с юмористом Геннадием Хазановым.
В июне в СМИ распространилась информация, что Ярмольник переехал в Латвию. Актер тогда опроверг эти слухи и заявил, что находится в Москве и каждый день выходит на работу.