В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
21 минуту назад

Ярмольник назвал срок возвращения в Россию

Никита Бородкин

Артист Леонид Ярмольник заявил, что вернется в Россию из Латвии этой осенью. Как сообщает Teleprogramma.pro, актер признался, что сейчас отдыхает в Юрмале.

Ярмольник назвал срок возвращения в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ярмольник пояснил, что находится в Юрмале вместе с родными на отдыхе и собирается вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы его внук пошел в школу.

Напомним, что об отъезде Ярмольника рассказал журналист Михаил Шахназаров. Он отметил, что актера видели гуляющим по улицам Юрмалы с юмористом Геннадием Хазановым.

В июне в СМИ распространилась информация, что Ярмольник переехал в Латвию. Актер тогда опроверг эти слухи и заявил, что находится в Москве и каждый день выходит на работу.

Шоу-бизнес,Геннадий Хазанов,Леонид Ярмольник,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители