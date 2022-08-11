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21 минуту назад

Иван Ургант обратился к россиянам и пожаловался на тяжелую жизнь

Слово и Дело

Телеведущий Иван Ургант записал видеообращение россиянам, в котором пожаловался на тяжелую жизнь.Как оказалось, Ургант стал рекламным лицом онлайн-школы GeekBrains, предоставляющей курсы по информационным технологиям. Видеоролик опубликован на официальной странице портала во «ВКонтакте».

Иван Ургант обратился к россиянам через рекламный ролик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дело непростое, время идет. Как быть, куда податься? Эх, не просто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали, может быть, пойти в IT?» — сказал шоумен.

Ургант также совместно с экспертами GeekBrains проведет образовательное шоу «Вечерний "Путь в ИТ" с Иваном Ургантом».

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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