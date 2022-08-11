Иван Ургант обратился к россиянам через рекламный ролик

Телеведущий Иван Ургант записал видеообращение россиянам, в котором пожаловался на тяжелую жизнь.Как оказалось, Ургант стал рекламным лицом онлайн-школы GeekBrains, предоставляющей курсы по информационным технологиям. Видеоролик опубликован на официальной странице портала во «ВКонтакте».
«Дело непростое, время идет. Как быть, куда податься? Эх, не просто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали, может быть, пойти в IT?» — сказал шоумен.
Ургант также совместно с экспертами GeekBrains проведет образовательное шоу «Вечерний "Путь в ИТ" с Иваном Ургантом».