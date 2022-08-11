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39 минут назад

На Украине предложили ввести санкции против Михалкова и Аллегровой

Никита Бородкин

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) предложило дополнить список санкций еще 362 персонами, выступающими в поддержку российской политики. Как сообщает «Лента.ру», это уже 22-й перечень организации, который был направлен на рассмотрение в МИД, офис генпрокурора Украины и СБУ.

На Украине предложили ввести санкции против Михалкова и Аллегровой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего на текущий момент под санкциями киевского режима находятся 18,9 тыс. человек и 4 тыс. компаний. В обновленном списке могут появится режиссер Никита Михалков, певица Ирина Аллегрова, музыканты Валерий Кипелов и Александр Иванов, а также глава российского отделения «Красного Креста» Павел Савчук.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Киев начал активно расширять «черные списки» медиаперсон, которые по мнению Киева, могут быть угрозой нацбезопасности. В частности, из-за поддержки Москвы в него попали Тимати, Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Владимир Машков и прочие поддержавшие проведение СВО люди.

Кроме того, после начала конфликта на Украине Киев создал еще один санкционный список, в который входят российские политические и культурные деятели, а также компании, которые якобы ответственны за ситуацию в стране и поддерживают политику России.

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