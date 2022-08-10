Пропала без вести: что случилось с актрисой Яной Трояновой

49-летняя артистка не так давно прокомментировала текущую геополитическую ситуацию. После эмоционального заявления звезда сериалов «Ольга» и «Жить» Яна Троянова пропала с радаров.

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В прошлом году поклонники обаятельной блондинки стали свидетелями личной драмы, которая разыгралась в жизни Яны Трояновой. Как признался гражданский супруг актрисы, многолетнему браку пришел конец.

Понятное дело, что расставание с режиссером Василием Сигаревым стало для звезды комедийного сериала «Ольга» серьезным потрясением. В марте последовала еще одна неожиданная новость – как выяснилось, зрители не увидят очередной сезон популярного проекта «Последний герой». Примечательно, что ведущей реалити-шоу на протяжении трех лет являлась Яна.

На сегодняшний день фанатам Трояновой только и остается, что бить тревогу из-за таинственного исчезновения любимицы. Актриса бесследно исчезла и больше не задействована в съемках. В одном из своих интервью знаменитость изрядно шокировала народ честным заявлением.

«Противно все происходящее в нашей стране», — призналась Яна.

С тех самых пор поклонники пытаются выяснить местонахождение любимицы, но до сегодняшнего дня любопытным россиянам не удавалось подобраться к отгадке.

Как выяснилось, сейчас актриса вместе с двумя подругами находится в Грузии. Вполне возможно, что неунывающая «Ольга» отправилась в славящуюся гостеприимством и вкусной едой республику неспроста. Не секрет, что Троянова неоднократно жаловалась на проблемы со здоровьем, которые начались у нее после болезни, а быть может, на фоне расставания с возлюбленным.