Молодая жена Петросяна объяснила отъезд из России

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в соцсетях объяснила свой отъезд из России. Как сообщает «Мослента», пара отправилась в отпуск в Турцию, поскольку супруги не нашли подходящих вариантов внутри страны.

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Девушка объяснила, что уже побывала во всех местах Крыма и Краснодарского края. Татьяна любит разнообразие, из-за чего никогда не ездит на отдых в одно место два раза.

Напомним, что ранее Петросян опубликовал снимки с отдыха с Брухуновой. В соцсетях артист показал, как он медитирует на территории отеля.