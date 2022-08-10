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40 минут назад

Молодая жена Петросяна объяснила отъезд из России

Никита Бородкин

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в соцсетях объяснила свой отъезд из России. Как сообщает «Мослента», пара отправилась в отпуск в Турцию, поскольку супруги не нашли подходящих вариантов внутри страны.

Молодая жена Петросяна объяснила отъезд из России
Фото: ТАССТАСС

Девушка объяснила, что уже побывала во всех местах Крыма и Краснодарского края. Татьяна любит разнообразие, из-за чего никогда не ездит на отдых в одно место два раза.

Молодая жена Евгения Петросяна защитила свой чепчик от хейтеров

Напомним, что ранее Петросян опубликовал снимки с отдыха с Брухуновой. В соцсетях артист показал, как он медитирует на территории отеля.

На его ногах были закреплены тейпы для поддержки суставов ног, однако он успокоил своих фанатов, объяснив, что он надевает их, когда увеличиваются нагрузки.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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