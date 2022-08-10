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1 час назад

Молодая жена Петросяна объяснила отъезд из России

Мослента

Молодая жена шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в сторис Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) объяснила свой отъезд из России.

Молодая жена Петросяна объяснила отъезд из России
Фото: ТАССТАСС

Известно, что 33-летняя Брухунова с семьей в конце июля отправилась в отпуск в Турцию. Свой отъезд в другую страну она объяснила тем, что не может найти подходящие варианты отдыха в России.

«На сегодняшний день не осталось мест в Краснодарском крае и Крыме, где я бы не была. А я люблю разнообразие. На отдых в одни и те же места не езжу», — заявила супруга популярного артиста в своем блоге.

Ранее Евгений Петросян опубликовал снимки с отдыха с молодой женой.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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