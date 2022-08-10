Актер Халилов ответил на слухи о романе с Медведевой

Актер Анар Халилов опроверг в интервью «Газете.Ru» слухи о романе с фигуристкой Евгенией Медведевой.
Звезда сериала «Этерна» заявил, что со спортсменкой его связывает только дружба.
«Да нет, какой роман! Мы просто дружим. Она супер. Мы веселые ребята. Я люблю и очень уважаю людей, которые такие же трудоголики, как и я. Также я люблю людей, которые легко относятся к жизни. Просто есть мэтч, нам классно. Но мы видимся нечасто, потому что оба много работаем», - рассказал Анар.
По словам Халилова, в настоящее время он полностью сосредоточен на актерской карьере и не строит планы на личную жизнь. Он также подчеркнул, что из-за плотной занятости не следит за фигурным катанием и другими видами спорта.
Ранее в СМИ появились сообщения о якобы романтических отношениях между Халиловым и Медведевой. Поводом для слухов послужили их совместные фото и видео в соцсетях. На кадрах знаменитости проводят время на поле из маргариток.