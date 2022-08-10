Актер Халилов ответил на слухи о романе с Медведевой

«Да нет, какой роман! Мы просто дружим. Она супер. Мы веселые ребята. Я люблю и очень уважаю людей, которые такие же трудоголики, как и я. Также я люблю людей, которые легко относятся к жизни. Просто есть мэтч, нам классно. Но мы видимся нечасто, потому что оба много работаем», - рассказал Анар.