Пригожин назвал Макаревича «выжившим из ума стариком»

«Это просто шок, что он говорит. Стал каким-то выжившим из ума стариком. Рассуждает про свою музыку и ее глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей, вне зависимости от их взглядов», - заявил продюсер.