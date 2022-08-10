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48 минут назад

Пригожин назвал Макаревича «выжившим из ума стариком»

Елена Прошина

После негативных высказываний Андрея Макаревича о русских, продюсер Иосиф Пригожин назвал лидера группы «Машина времени» «выжившим из ума стариком». Об этом сообщает News.ru.

Пригожин назвал Макаревича «выжившим из ума стариком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это просто шок, что он говорит. Стал каким-то выжившим из ума стариком. Рассуждает про свою музыку и ее глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей, вне зависимости от их взглядов», - заявил продюсер.

По мнению Пригожина, позиция Макаревича относительно политической ситуации, которую он публично высказывает, разворачивается против простых россиян.

«Плюс ко всему его позиция не поддается никакой критике, так как он стал поддерживать, очевидно, специально ту оголтелую пропаганду с откровенным враньем, развернутую против не только нашего государства, но, что самое страшное, против всего русского народа», —сказал Пригожин.

Ранее продюсер Максим Фадеев обвинил Андрея Макаревича в нарциссизме. По его словам, он всегда замечал в лидере «Машины времени» «снобское отношение ко всему». По мнению Фадеева, музыкант давно страдает «нарциссизмом» - неестественным восприятием самого себя.

Кроме того, по мнению продюсера, все, что сделал Макаревич в искусстве – посредственно, а его масштаб личности «не Бродский, не Довлатов и не Тарковский».

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Андрей Макаревич,Максим Фадеев,
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