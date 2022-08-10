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30 минут назад

Композитор раскрыл смысл песни «Белые розы»

Никита Бородкин

Российский композитор Сергей Кузнецов рассказал о скрытом смысле песни «Белые розы». Как сообщает Teleprogramma.pro, автор песен «Ласкового мая» заявил, что эта композиция рассказывает вовсе не о цветах, а о брошенных людях и душах.

Композитор раскрыл смысл песни «Белые розы»
Фото: ТАССТАСС

Кузнецов отметил, что клип на песню снимался в кафе «Метелица» в центре Москвы и результат работы его не порадовал. Серьезные претензии вызывали монтаж и съемка. По его признанию, в те годы клипы снимались просто и с Шатуновым даже не работали хореографы.

Напомним, что Кузнецов был автором многих хитов «Ласкового мая» — именно он собрал группу из детдомовцев Юрия Шатунова и Вячеслава Пономарева. Композитор покинул коллектив в 1989 году, его не устроила «моральная обстановка» в группе. Сейчас Кузнецов судится с продюсером Андреем Разиным за права на песни.

Недавно Разин выступил с предложением передать права на исполнение хитов «Ласкового Мая» молодому тиктокеру Дане Милохину, что возмутило директора Шатунова Юрия Кудряшова.

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