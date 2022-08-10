Звезда «Беверли-Хиллз 90210» Дениз Дауз впала в кому

«Мы надеемся, что она скоро выйдет из этого состояния, но пока она все еще находится в коме. Врачи не знают, когда она придет в себя, но стоит отметить, что кома не была вызвана медицинскими средствами. Дениз — яркая актриса и режиссер, у которой впереди много лет. Мысли, молитвы и поддержка очень ценятся», — сказала сестра актрисы.