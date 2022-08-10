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30 минут назад

Российская актриса лишилась трех квартир

Lenta.ruиещё 2

Российская актриса Мария Шукшина лишилась трех квартир в центре Москвы. Артистка обратилась в суд, чтобы получить обещанную ей застройщиком недвижимость, сообщает StarHit.

Мария Шукшина лишилась трех квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шукшина купила в элитном жилом комплексе бизнес-класса в Тверском районе две двухкомнатные и одну четырехкомнатную квартиры общей стоимостью 200 миллионов рублей. Строительство дома, в котором находятся объекты, должно было завершиться в 2007 году, однако работы продолжались до 2014 года, однако после их окончания актриса так и не получила обещанную жилплощадь.

По данным пресс-службы Тверского суда, Шукшина надеется решить проблему через суд, куда она направила соответствующий иск. Ближайшее заседание по делу назначено на 13 сентября.

В мае продюсер Яна Рудковская заявила в полицию на строительную компанию «ПСК МЕТ КОН». Она утверждает, что заплатила организации 99 миллионов рублей в качестве оплаты договора генподряда, условия которого не были выполнены. Рудковская также написала второе заявление, в котором обвинила в мошенничестве бизнесмена Дениса Гонтаря. Предприниматель якобы получил от продюсера 31,5 миллиона рублей за строительный работы, которые впоследствии не были проведены.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,Яна Рудковская,
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