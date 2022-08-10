Ани Лорак сделала заявление об отмене концертов в России

Украинская певица Ани Лорак подтвердила на своем официальном сайте, что не будет выступать в России в этом году.

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С портала артистки были удалены все предстоящие мероприятия, запланированные в российских городах. Теперь Лорак выступит только в зарубежных странах — Германии и Чехии.

После начала спецоперации на Украине Лорак перестала вести соцсети и не появляется на светских мероприятиях. В конце июня певицу впервые за долгое время заметили на вечеринке в Москве. Артистка появилась на празднике в честь дня рождения сына Филиппа Киркорова.