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29 минут назад

Ани Лорак подтвердила отмену концертов в России

Газета.Ruиещё 2

Украинская певица Ани Лорак подтвердила на своем официальном сайте, что не будет выступать в России в этом году.

Ани Лорак сделала заявление об отмене концертов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С портала артистки были удалены все предстоящие мероприятия, запланированные в российских городах. Теперь Лорак выступит только в зарубежных странах — Германии и Чехии.

После начала спецоперации на Украине Лорак перестала вести соцсети и не появляется на светских мероприятиях. В конце июня певицу впервые за долгое время заметили на вечеринке в Москве. Артистка появилась на празднике в честь дня рождения сына Филиппа Киркорова.

Ранее сообщалось, что концерт Ани Лорак в Новосибирске был отменен. Выступление артистки должно было состояться 25 ноября в Дворце культуры железнодорожников.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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