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1 час назад

Наталья Водянова стала лицом новой рекламной кампании Guerlain

Газета.Ru

Российская супермодель Наталья Водянова снялась для новой коллекции декоративной косметики Guerlain. Об этом сообщает The Moodie Davitt Report.

Водянова стала лицом новой рекламной компании Guerlain
Фото: GuerlainGuerlain

Guerlain представил новую линию косметики, которая подчеркивают тесную связь бренда с природой и его приверженность принципам устойчивого развития. Лицом кампании была выбрана супермодель Наталья Водянова.

На снимках звезда позирует с разным макияжем, сделанным с помощью палеток из новой коллекции. Ярким акцентом стали бабочки, которых посадили на лицо Водяновой во время съемок.

Среди новинок представлены помада Rouge G Luxurious Velvet Metal, тушь для ресниц Noir G, тени для век Ombres G, пять карандашей для глаз и пудра Terracotta Light.

Наталья Водянова уже несколько месяцев не выходит на связь с поклонниками. Супермодель не дает комментариев и интервью после событий 24 февраля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что мама Водяновой назвала русское блюдо, которое ее зять-иностранец называет «кошачьим кормом».

Шоу-бизнес,Наталья Водянова,
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