Водянова стала лицом новой рекламной компании Guerlain

Российская супермодель Наталья Водянова снялась для новой коллекции декоративной косметики Guerlain. Об этом сообщает The Moodie Davitt Report.

Фото: Guerlain Guerlain

Guerlain представил новую линию косметики, которая подчеркивают тесную связь бренда с природой и его приверженность принципам устойчивого развития. Лицом кампании была выбрана супермодель Наталья Водянова.

На снимках звезда позирует с разным макияжем, сделанным с помощью палеток из новой коллекции. Ярким акцентом стали бабочки, которых посадили на лицо Водяновой во время съемок.

Среди новинок представлены помада Rouge G Luxurious Velvet Metal, тушь для ресниц Noir G, тени для век Ombres G, пять карандашей для глаз и пудра Terracotta Light.

Наталья Водянова уже несколько месяцев не выходит на связь с поклонниками. Супермодель не дает комментариев и интервью после событий 24 февраля.