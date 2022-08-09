Валерия потеряла голос из-за коронавируса

Исполнительница призналась, что не может выступать на сцене вживую из-за перенесенной месяц назад болезни, вследствие которой у нее появилась заложенность в груди. А поскольку артистка не выступает под фонограмму, ей пришлось перенести концерты, запланированные на сентябрь.