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54 минуты назад

Лоза сравнил Шнурова с бомжом

Анастасия Гончарова

Певец Юрий Лоза прокомментировал слова Юрия Шевчука, который назвал группу «Ленинград» «попсой». В беседе с «Газетой.ru» он отметил, что коллектив Сергея Шнурова «смешно» называть настоящей рок-группой.

Лоза сравнил Шнурова с бомжом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лозы, в творчестве Шнуров использует «приблатненный», схожий с шансоном стиль. Он напоминает о «кабацких» музыкантах, но в современной обработке и с изобилием нецензурной лексики.

Композитор отметил, что часто используют обсценные слова люди с малым словарным запасом, а интеллигентный человек не будет использовать подобную лексику при общении с другими людьми. По мнению Лозы, постоянно матерятся только бомжи, которым и уподобляется Шнуров.

Напомним, что недавно фронтмен «ДДТ» Юрий Шевчук также раскритиковал творчество «Ленинграда», заявив, что в нем слишком много нецензурной лексики.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,Юрий Шевчук,
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