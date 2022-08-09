Меладзе могут лишить торгового центра в Москве

У певца Валерия Меладзе могут отобрать торговый центр в столичном районе Восточное Бирюлево. Причиной является нарушение договора аренды земли. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

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С 2009 года Валерий Меладзе владеет ТЦ «Вантаж» на юге Москвы. Землю певец арендует у мэрии, которая периодически проводит проверку условий сдачи. Так, в 2021 инспектор нашел в здании автошколу, ремонт одежды и обуви, а также ломбард, аренда помещений которых нарушает договоренности Меладзе с властями города.

В связи с этим на артиста было заведено административное дело. Меладзе пытался судиться — но безуспешно. В итоге за неисполнение условий договора аренды на «Вантаж» могут наложить пени или вовсе разорвать договор. В последнем случае певец лишится бизнеса, который приносил ему порядка 15 млн рублей в год.