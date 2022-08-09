Брухунова рассказала о совместном бюджете с Петросяном

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как пара ведет совместный бюджет. Как сообщает «Слово и дело» в своих соцсетях она заявила, что у них с обеспеченным комиком все общее — и деньги, и крыша над головой, и жизненные трудности.

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Она подчеркнула, что в семье удовлетворяются все потребности их общего сына Вагана. Им помогают опытные няни, мнение которых также учитывается при подборе определяющих программ для мальчика.

Напомним, что пара живет в браке уже три года, а весной 2020 года у них родился сын. У самого юмориста также есть дочь Викторина, рожденная до встречи с экс-женой Еленой Степаненко.