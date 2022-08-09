В Госдуме предложили запретить Вайкуле въезд в Россию

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее обращение представитель партии «Справедливая Россия – За правду» направил в ФСБ.
«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор ФСБ — прим.), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации латвийской певице Лайме Вайкуле», — сообщается в обращении.
Кроме прочего в документе Кузнецов обращает внимание на то, что одним из условий для бизнеса иностранных граждан в России должно быть уважение к стране.
«Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах. Решение должно быть системным. Поэтому в ближайшее время мы внесем в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике. Необходимое условие для бизнеса иностранца в России – уважение к нашей стране», – говорится в документе.
Ранее Вайкуле развернула украинский флаг на своем концерте в Юрмале. Многие артисты осудили действия певицы. Так, телеведущая Дана Борисова призвала внести певицу в «черный список» и запретить ей въезд в Россию на 50 лет.