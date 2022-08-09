В Госдуме предложили запретить Вайкуле въезд в Россию

«Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах. Решение должно быть системным. Поэтому в ближайшее время мы внесем в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике. Необходимое условие для бизнеса иностранца в России – уважение к нашей стране», – говорится в документе.