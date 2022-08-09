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42 минуты назад

В Госдуме предложили запретить Вайкуле въезд в РФ

Елена Прошина

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме предложили запретить Вайкуле въезд в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее обращение представитель партии «Справедливая Россия – За правду» направил в ФСБ.

«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор ФСБ — прим.), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации латвийской певице Лайме Вайкуле», — сообщается в обращении.

Кроме прочего в документе Кузнецов обращает внимание на то, что одним из условий для бизнеса иностранных граждан в России должно быть уважение к стране.

«Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах. Решение должно быть системным. Поэтому в ближайшее время мы внесем в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике. Необходимое условие для бизнеса иностранца в России – уважение к нашей стране», – говорится в документе.

Ранее Вайкуле развернула украинский флаг на своем концерте в Юрмале. Многие артисты осудили действия певицы. Так, телеведущая Дана Борисова призвала внести певицу в «черный список» и запретить ей въезд в Россию на 50 лет.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,Дмитрий Кузнецов,Лайма Вайкуле,ФСБ,Госдума,
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