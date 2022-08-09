Захарова обвинила Макаревича в эгоизме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала продюсера Максима Фадеева, который раскритиковал музыканта Андрея Макаревича. В своем Telegram-канале она высказала мнение, что лидер «Машины времени» просто страдает от эгоизма в «крайней степени».

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Захарова подчеркнула, что в мировоззрении Макаревича в центре мира стоит «собственное Я», кроме которого в мире ничего не существует.

Напомним, что Макаревич живет в Израиле, откуда он неоднократно критиковал российские власти. Накануне он подтвердил отмену всех концертов в РФ, однако не исключил, что при «положительных изменениях» они могут состояться в будущем.