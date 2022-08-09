Захарова обвинила Макаревича в эгоизме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала продюсера Максима Фадеева, который раскритиковал музыканта Андрея Макаревича. В своем Telegram-канале она высказала мнение, что лидер «Машины времени» просто страдает от эгоизма в «крайней степени».
Захарова подчеркнула, что в мировоззрении Макаревича в центре мира стоит «собственное Я», кроме которого в мире ничего не существует.
Напомним, что Макаревич живет в Израиле, откуда он неоднократно критиковал российские власти. Накануне он подтвердил отмену всех концертов в РФ, однако не исключил, что при «положительных изменениях» они могут состояться в будущем.
В ходе недавнего интервью Фадеев заявил, что лидер рок-группы «болен», из-за чего позволяет себе критиковать Россию. Также композитор назвал его посредственным исполнителем, добавив, что артист — редкостный социопат и нарцисс.