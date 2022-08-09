Комик Михаил Шац раскритиковал патриотически настроенных россиян. Как сообщает «Слово и Дело», в своем новом интервью он оскорбил гражданина России, на автомобиле которого была наклейка в поддержку спецоперации на Украине.

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Шац отметил, что последний раз посещал Россию в конце апреля — тогда он проехался из Санкт-Петербурга до Москвы и обратно на автомобиле. Во время поездки он встретил автомобили с буквой Z.

Напомним, что телеведущий был в числе знаменитостей, которые раскритиковали российскую спецоперацию по защите населения Донбасса. После событий февраля он переехал заграницу, откуда неоднократно критиковал действия российских властей.