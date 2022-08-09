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58 минут назад

Шац раскритиковал патриотически настроенных россиян

Никита Бородкин

Комик Михаил Шац раскритиковал патриотически настроенных россиян. Как сообщает «Слово и Дело», в своем новом интервью он оскорбил гражданина России, на автомобиле которого была наклейка в поддержку спецоперации на Украине.

Шац раскритиковал патриотически настроенных россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шац отметил, что последний раз посещал Россию в конце апреля — тогда он проехался из Санкт-Петербурга до Москвы и обратно на автомобиле. Во время поездки он встретил автомобили с буквой Z.

Напомним, что телеведущий был в числе знаменитостей, которые раскритиковали российскую спецоперацию по защите населения Донбасса. После событий февраля он переехал заграницу, откуда неоднократно критиковал действия российских властей.

Недавно жители Израиля раскритиковали Шаца за то, что он уехал из России в тяжелый для нее период. Пользователи Сети призвали его вернуться обратно, заодно захватив с собой остальных российских звезд.

Шоу-бизнес,Михаил Шац,
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