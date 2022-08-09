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1 час назад

Валерия отменила концерты из-за проблем со здоровьем

Елена Прошина

Певица Валерия пожаловалась на проблемы со здоровьем. Звезда до сих пор не может восстановиться после повторно перенесенного коронавируса. Из-за этого ей даже пришлось отказаться от гастрольной деятельности. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Валерия отменила концерты из-за проблем со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Месяц назад Валерия во второй раз переболела коронавирус. Болезнь протекала в легкой форме, однако восстановить здоровье звезда до сих пор не может. Певицу мучает сильная заложенность в груди и кашель. Из-за этого ей пришлось перенести концерты, запланированные на сентябрь.

«Я не могу совершенно петь, у меня заложено все в груди, под фонограмму не умею, живьем совершенно не получается. Невозможно», — рассказала певица.

Напомним, не так давно Валерия травмировала колено во время концерта. Шагая по сцене в мини-платье и на высоких каблуках, артистка оступилась и упала. Супруг певицы Иосиф Пригожин сообщил тогда, что певица не пострадала. По его словам, «все обошлось».

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