Раймонд Паулс раскрыл планы Пугачевой вернуться в Россию

Певица Алла Пугачева собирается вернуться в Россию. Как сообщает «Абзац», информацию об этом подтвердил латвийский музыкант Раймонд Паулс.
Кроме того, композитор добавил, что ее супруг Максим Галкин переживает за судьбу России, поскольку она все-таки «его Родина».
Напомним, что после начала спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России в Израиль. Оттуда комик начал критиковать действия России на Украине, из-за чего впоследствии лишился работы на Первом канале. Пугачева же в тот момент заявляла, что отъезд никак не связан с политической ситуацией и был запланированным — в Израиле она проходила профилактическое лечение.
Примадонна заявляла, что вернется в Москву к 1 сентября — чтобы близняшки Лиза и Гарри могли пойти в школу. Однако позднее стали распространяться слухи, что семья Галкина распродает всю недвижимость известной пары в России, чтобы переехать в США.