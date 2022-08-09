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6 минут назад

Раймонд Паулс рассказал о планах Пугачевой вернуться в Россию

Никита Бородкин

Певица Алла Пугачева собирается вернуться в Россию. Как сообщает «Абзац», информацию об этом подтвердил латвийский музыкант Раймонд Паулс.

Раймонд Паулс раскрыл планы Пугачевой вернуться в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, композитор добавил, что ее супруг Максим Галкин переживает за судьбу России, поскольку она все-таки «его Родина».

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России в Израиль. Оттуда комик начал критиковать действия России на Украине, из-за чего впоследствии лишился работы на Первом канале. Пугачева же в тот момент заявляла, что отъезд никак не связан с политической ситуацией и был запланированным — в Израиле она проходила профилактическое лечение.

Примадонна заявляла, что вернется в Москву к 1 сентября — чтобы близняшки Лиза и Гарри могли пойти в школу. Однако позднее стали распространяться слухи, что семья Галкина распродает всю недвижимость известной пары в России, чтобы переехать в США.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Раймонд Паулс,Алла Пугачева,Первый канал,
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