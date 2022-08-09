Раймонд Паулс раскрыл планы Пугачевой вернуться в Россию

Певица Алла Пугачева собирается вернуться в Россию. Как сообщает «Абзац», информацию об этом подтвердил латвийский музыкант Раймонд Паулс.

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Кроме того, композитор добавил, что ее супруг Максим Галкин переживает за судьбу России, поскольку она все-таки «его Родина».

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России в Израиль. Оттуда комик начал критиковать действия России на Украине, из-за чего впоследствии лишился работы на Первом канале. Пугачева же в тот момент заявляла, что отъезд никак не связан с политической ситуацией и был запланированным — в Израиле она проходила профилактическое лечение.