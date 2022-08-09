Михалков уличил Меладзе в обмане

Режиссер Никита Михалков указал россиянам на обман со стороны певца Валерия Меладзе. В эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ» он отметил, что музыкант заявлял, что больше не будет выступать в России, однако уже на 8 марта следующего года у него запланировано выступление в Барвихе.

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Режиссер подчеркнул, что Меладзе «не Рахманинов и не Прокофьев», но билеты на свои концерты продает за огромные деньги — от 20 до 70 тыс. рублей. Он сравнил их с пособием в 10 тыс. рублей, которые получают беженцы с Украины.

По мнению Михалкова, такие люди могут просто уехать и также просто вернуться в Россию. Он добавил, что подобные звезды «стране не нужны», поскольку они представляют ценность лишь для «элиты», которая с их помощью добивалась поставленных целей.