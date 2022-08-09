Актриса вспомнила о домогательствах Табакова на экзамене во МХАТ

Актриса Елена Антоненко рассказала о домогательствах со стороны режиссера Олега Табакова. Как сообщает «КП», артистка заявила, что при поступлении во МХАТ он попросил ее оголить грудь.
Антоненко отметила, что отказалась выполнять требования именитого театрального деятеля и просто убежала. По словам актрисы, Табаков регулярно домогался до молодых девушек и те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. В противном случае, режиссер мог сломать им будущее в театре и кино.
Напомним, что Олег Табаков скончался в марте 2018 года от онкологического заболевания в возрасте 82 лет. После его смерти актриса Елена Проклова заявила, что в возрасте 15 лет состояла в близких отношениях с режиссером.