Актриса вспомнила о домогательствах Табакова на экзамене во МХАТ

Актриса Елена Антоненко рассказала о домогательствах со стороны режиссера Олега Табакова. Как сообщает «КП», артистка заявила, что при поступлении во МХАТ он попросил ее оголить грудь.

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Антоненко отметила, что отказалась выполнять требования именитого театрального деятеля и просто убежала. По словам актрисы, Табаков регулярно домогался до молодых девушек и те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. В противном случае, режиссер мог сломать им будущее в театре и кино.