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1 час назад

Еще одна актриса заявила о домогательствах Табакова

Никита Бородкин

Актриса Елена Антоненко рассказала о домогательствах со стороны режиссера Олега Табакова. Как сообщает «КП», артистка заявила, что при поступлении во МХАТ он попросил ее оголить грудь.

Актриса вспомнила о домогательствах Табакова на экзамене во МХАТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Антоненко отметила, что отказалась выполнять требования именитого театрального деятеля и просто убежала. По словам актрисы, Табаков регулярно домогался до молодых девушек и те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. В противном случае, режиссер мог сломать им будущее в театре и кино.

Напомним, что Олег Табаков скончался в марте 2018 года от онкологического заболевания в возрасте 82 лет. После его смерти актриса Елена Проклова заявила, что в возрасте 15 лет состояла в близких отношениях с режиссером.

Шоу-бизнес,Елена Антоненко,Елена Проклова,Олег Табаков,
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