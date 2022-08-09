Хазанов объяснил свой отъезд из России

«Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал», — заявил артист в беседе с журналистом.