В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
28 минут назад

Геннадий Хазанов объяснил свой отъезд из России

Мослентаиещё 1

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в разговоре с корреспондентом Тeleprogramma.pro объяснил свой отъезд из России.

Хазанов объяснил свой отъезд из России
Фото:  Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

По данным издания, артист с марта текущего года проживает в Латвии. Однако в интервью актер дал понять, что намерен вернуться в Россию ближе к осени, когда в Москве начнется новый театральный сезон.

«Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал», — заявил артист в беседе с журналистом.

Ранее Никита Михалков высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес,Геннадий Хазанов,Никита Михалков,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители