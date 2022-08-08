В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Кевину Спейси предъявили иск на сумму более 300 тысяч фунтов стерлингов

Lenta.ru

Одна из предполагаемых жертв американского актера Кевина Спейси потребовала более 300 тысяч фунтов стерлингов (22,4 миллиона рублей) в качестве компенсации за моральный вред. Об этом сообщает Telegraph.

Кевину Спейси предъявили иск на 300 тысяч фунтов стерлингов
Фото: ReutersReuters

Мужчина, ставший предполагаемой жертвой Спейси, планирует взыскать с актера компенсацию по делу о сексуальном насилии «при отягчающих обстоятельствах». По его словам, домогательства со стороны Кевина вызвали у него серьезные психические проблемы. Он также предъявил документ, свидетельствующий о показаниях к медицинской помощи, в которой, по его словам, он нуждался в последние годы.

62-летний лауреат «Оскара» обвиняется в сексуальном насилии в отношении троих мужчин от 30 до 40 лет. Все случаи харассмента, по заявлениям пострадавших, произошли в период с 2005 по 2013 год, когда Спейси был художественным руководителем театра Old Vic. Еще одна предполагаемая жертва рассказала, что кинодеятель заставлял его заниматься проникающим сексом без его согласия.

Таким образом, Спейси вменяются четыре эпизода домогательств и один эпизод секса без согласия. Свою вину по всем этим пунктам актер не признал.

Ранее Кевина Спейси обязали выплатить создателям сериала «Карточный домик» 31 миллион долларов.

Шоу-бизнес,Кевин Спейси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители