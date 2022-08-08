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27 минут назад

Максим Фадеев обвинил Макаревича в нарциссизме

Lenta.ruиещё 1

Музыкальный продюсер Максим Фадеев обвинил лидера «Машины времени» Андрея Макаревича в нарциссизме. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Максим Фадеев обвинил Макаревича в нарциссизме
Фото: ТАССТАСС

По словам продюсера, он всегда замечал в музыканте «снобское отношение ко всему».

«Мне кажется, что Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое называется в психологии "нарциссизм". Это даже элемент социопатии. Это неестественное восприятие самого себя, своего "я"», — сказал он.

Фадеев назвал все, сделанное Макаревичем в искусстве, посредственным.

«Ему хотелось бы сказать только одно: Андрей Вадимович, вы неверно себя воспринимаете. Ваш масштаб личности, конечно же, не Бродский, не Довлатов и не Тарковский», — отметил он.

Ранее Андрей Макаревич прокомментировал отмену концертов группы в России. Музыкант подтвердил отмену выступления в Екатеринбурге.

«Раз площадка написала, что будет отмена, значит, [концерт] будет отменен. К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит», — заявил он.

Осенью у группы должны были состояться мероприятия не только в Екатеринбурге, но также в Перми, Тюмени, Челябинске, Москве, Пензе и Саратове. Все они в настоящий момент отменены.

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,Максим Фадеев,
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