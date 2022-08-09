Kalush Orchestra отказались выступать на фестивале с российским диджеем

Украинский музыкальный состав Украины Kalush Orchestra, который одержал победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2022», отказался от выступления на фестивале Sea Dance Festival в Черногории, если же из лайн-апа мероприятия не исключат российского диджея. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает портал «Культуромания».
«Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и здесь вдруг поставили на него какую-то российскую певицу, и это “полная шляпа”. Мы уже написали организатору, чтобы его убрали оттуда, а если не получится, то мы конечно там не будем выступать», — прокомментировал ситуацию лидер группы Олег Пасюк.
Речь ведется о популярном российском диджее Нине Кравиц, которой уже три раза было отказано в выступлениях за рубежом по политическим мотивам. О реакции организаторов Sea Dance Festival на данный момент ничего не известно.