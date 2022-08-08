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30 минут назад

Дочь Гребенщикова попросила поддержки у россиян

Никита Бородкин

Дочь музыканта Бориса Гребенщикова Алиса вернулась в Россию из Финляндии и попросила поддержки у подписчиков. Как сообщает «МК», в своих соцсетях она заявила, что у нее набралось много мыслей касательно происходящего в мире, однако она не знает, с кем их обсудить.

Дочь Гребенщикова попросила поддержки у россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гребенщикова обратилась к фанатам и заявила, что хочет найти истину и нуждается в поддержке со стороны, однако пока даже не знает, кто может с ней обсудить все происходящее в мире. Сейчас она хочет разобраться с тем, что ей требуется в действительности — помощь в анализе происходящего или объективный взгляд со стороны.

Отметим, что Борис Гребенщиков после начала спецоперации на Украине жестко раскритиковал действия Москвы. Артист все еще остается заграницей и не собирается возвращаться. Его дочь же провела в Финляндии несколько недель, после чего решила вернуться.

Шоу-бизнес,Борис Гребенщиков,
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