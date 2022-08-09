Галкин уехал в Эстонию

Юморист Максим Галкин в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) сообщил подписчикам, что уехал в Эстонию.

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Шоумен находится в Таллине, где у него состоится концерт. О том, что Галкин выступит перед зрителями Эстонии, он несколько дней назад сообщил в соцсетях.

Сейчас Галкин активно гастролирует по Европе: юморист дал несколько концертов в Израиле и Латвии. Также в планах Галкина посетить еще несколько стран, в том числе Австралию.