Галкин уехал в Эстонию

Юморист Максим Галкин в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) сообщил подписчикам, что уехал в Эстонию.
Шоумен находится в Таллине, где у него состоится концерт. О том, что Галкин выступит перед зрителями Эстонии, он несколько дней назад сообщил в соцсетях.
Сейчас Галкин активно гастролирует по Европе: юморист дал несколько концертов в Израиле и Латвии. Также в планах Галкина посетить еще несколько стран, в том числе Австралию.
Ранее латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил о намерении супруги артиста Аллы Пугачевой вернуться в Россию вместе с детьми. Шоумен поддержал артистку и ее супруга Максима Галкина. По мнению Паулса, они очень талантливые люди.