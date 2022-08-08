Группа «Би-2» отреагировала на информацию об отъезде из России

Музыкальный коллектив «Би-2» в своем Telegram-канале сообщил, что не покидал Россию.

Артисты рассказали, что на данный момент находятся в отпуске.

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«С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну». Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — говорится в аккаунте группы.

О том, что «Би-2» якобы уехали из России, 7 августа сообщил TVCenter.RU. «Отъезд» группы портал связал с тем, что в последнее время группа испытывала проблемы с концертной деятельностью — семь концертов летнего тура по России пришлось перенести.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, представляющий партию «Справедливая Россия – За правду», попросил главу ФСБ запретить солистам группы «Би-2» въезд в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич [Бортников, директор федеральной службы безопасности — «Газета.Ru»], рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича [солисты группы «Би-2» — «Газета.Ru»]», — говорится в обращении депутата.

Также депутат призвал Следственный комитет проверить действия группы на предмет нарушения статьи УК РФ о дискредитации ВС РФ и принять необходимые меры.

Ранее депутат Кузнецов призывал Генпрокуратуру проверить выступление «Би-2» на матче «Зенита». По мнению парламентария, решение организаторов концерта пригласить музыкантов на матч может вызвать протестные настроения в обществе. Он подчеркнул, что в сети наблюдались негативные настроения из-за решения провести выступление, а болельщики сочли его «плевком в народ России и его патриотические ценности».

Организаторов выступления группы «Би-2» на матче за Олимп — Суперкубок РФ между столичным «Спартаком» и питерским «Зенитом» могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом рассказал в четверг, 14 июля, адвокат Игорь Бушманов.

— В действиях организаторов выступления группы «Би-2» на ключевом спортивном мероприятии, нанесших моральный вред большому количеству граждан, усматриваю возможные признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК России «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации», — сказал он.

Юрист отметил, что наказание по данной статье предусматривает до четырех лет лишения свободы. По словам Бушманова, также организаторов могут проверить на предмет причастности к организации массовых беспорядков.

— В случае если будет выявлена причастность должностных лиц к согласованию выступления «антироссийски» настроенного коллектива, возможно наличие признаков статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями», — заявил адвокат.

Он порекомендовал болельщикам «Зенита» и другим зрителям матча обратиться с заявлением о проведении процессуальной проверки и решении вопроса о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет РФ, сообщает ТАСС.

9 июля встреча «Зенита» и «Спартака» завершилась со счетом 4:0 в пользу петербуржцев. Голами отличились Матео Кассьерра, Малком, Иван Сергеев и Вендел. «Зенит» стал семикратным обладателем трофея. По окончании матча болельщики освистали музыкантов группы «Би-2», которые выступали на стадионе после игры.

Позже стало известно, что фанаты «Зенита» направили жалобу президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову. В ней они попросили провести проверку в отношении организаторов выступления «Би-2» и привлечь виновных в ответственности.

Режиссер Никита Михалков на своей программе «Бесогон-ТВ» отказался обвинять группу «Би-2» за выступление на футбольном Суперкубке.

«Могу я обвинять артистов, которые приехали по приглашению. Нет. Это их работа. Но вот интересно, кто их приглашает», — высказался Михалков.

Он напомнил, что в апреле музыканты отказались выступать под баннером «За президента», однако «Би-2» пригласили на Суперкубок. Михалков показал видеофрагмент с матча между «Спартаком» и Зенитом», где фанаты освистали коллектив и потребовали «убраться» со сцены. По его мнению, россияне, которые «понимают, что происходит», не хотят слушать выступления таких музыкантов.

Солист группы «Би-2» Лёва Бортник высказался о выступлении после матча за Суперкубок России — 2022 «Зенит» — «Спартак» (4:0). Напомним, музыкант вышел на сцену в шарфе московского клуба, после чего был освистан болельщиками санкт-петербургской команды.

«Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал», — написал Бортник на своей странице в социальных сетях.

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.

Участники известного музыкального коллектива «Би-2» продолжают зарабатывать деньги и планируют свои выступления не только на территории России, но и за границей. При этом стоимость их концертов стала немного ниже.

В следующем месяце рок-группа планирует принять участие в рок-фестивале, а с осени отправится в гастрольный тур по российским городам. Также в графике гастролей предусмотрены выступления чешской в Праге и латвийской Риге.

Ценник на концерты музыкального коллектива всегда был высоким. Журналистам стало известно, что за часовое выступление на частном мероприятии группа просила 60 тысяч евро. Далее стоимость снизилась до 50 тысяч евро. С учетом актуального курса валюты — это 3 миллиона рублей, передает издание “Комсомольская правда”.

Тридцать музыкальных исполнителей и коллективов вошли в неофициальный список, чьи выступления в России якобы сочтены нежелательными.

Документ распространяется среди промоутеров, пишет "Фонтанка". Один из организаторов концертов подтвердил изданию, что "список правильный", добавив, что стоп-лист регулярно корректируется.

В список, в частности, включены группы ДДТ, "Машина времени", "Каста", "Би-2", Anacondaz, "Ногу Свело!", "Аквариум", "Несчастный случай", "Порнофильмы", "Кровосток", "Элизиум", IC3PEAK, Louna, "2Маши", Little Big, рэперы Noize MC, Оксимирон, Лигалайз, Face*, Моргенштерн*, а также Дора, Манижа, Гречка, Земфира, Муся Тотибадзе, Вася Обломов, Валерий Меладзе и Дмитрий "Сид" Спирин (экс-солист группы "Тараканы").

Еще два исполнителя, фигурирующие в списке, имеют непосредственное отношение к Екатеринбургу – Елизавета Гырдымова (певица Монеточка) и Вера Мусаелян, солистка группы "АлоэВера", передает "Уралинформбюро".

Ранее в сети появился перечень украинских деятелей культуры, которым запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет.

*Признаны в России иноагентами.

По словам певицы, если музыкант зарабатывает выступлениями в России, то он обязан считаться с правилами, а не говорить, что ему все равно.

«Что касается их высказываний против спецоперации, честно говоря, наверно, живя в России и зарабатывая здесь деньги, нужно считаться с правилами что ли. А музыкантам было по барабану, сказал кто-то из музыкантов», — объяснила свою позицию Буланова.

Ранее болельщики возмутились появлением «Би-2» на матче между «Спартаком» и «Зенитом» 9 июля и освистали участников группы. Так они отреагировали на критиковавших ранее СВО музыкантов.

Напомним, выступление «Би-2» было согласовано в последний момент, после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов решил убрать из программы группу «Ленинград», так как фронтмен коллектива Сергей Шнуров критикует работу градоначальника и его подчиненных в Смольном.

Крупные концертные промоутеры начали включать в договор запрет политических высказываний и демонстрации государственной символики Украины. Об этом сообщило РБК. Такую информацию подтвердили представители двух агентств и концертный директор нескольких известных групп. Они рассказали, что артистам запретили делать заявления о политике со сцены. Штраф, по разным данным, 500 000 рублей либо «индивидуальный».

О новых запретах рассказали гендиректор агентства TCI Эдуард Ратников и директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Последний отметил, что запреты действуют уже несколько месяцев и они касались почти всех крупных шоу.

РБК изучило контракт с одной из популярных групп. Там оказался пункт о том, что коллектив:

обязуется избегать любых политических тем при проведении концерта;

не имеет права распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный.

Если договор нарушат, выступления отменят, а на музыкантов наложат штраф — 500 000 рублей.

Ещё один источник рассказал, что сумма штрафа устанавливается индивидуально. Иногда она может быть в несколько раз больше гонорара артиста.