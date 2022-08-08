В «Би-2» ответили на слухи об отъезде из России

Рок-группа «Би-2» опровергла слухи об отъезде из России. Согласно посту в Telegram-канале коллектива, сейчас музыканты находятся в ежегодном летнем отпуске.

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В сообщении подчеркивается, что члены группы с удивлением читают «вбросы» о том, что они решили «тайно» и быстро уехать из России. К публикации приложили фото с отдыха членов группы.

«Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — добавили в посте.

Напомним, что ранее некоторые СМИ сообщили, что музыканты рок-группы решили покинуть Россию. Решение якобы было принято из-за позиции членов «Би-2» по ситуации на Украине.