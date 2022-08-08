Лобода и Барских выступили в США на частном корпоративе

Украинские поп-исполнители Светлана Лобода и Макс Барских выступили в США на частном корпоративе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Алена Жигалова.
Артисты исполнили песни на вечеринке у состоятельной пары в честь дня рождения их сына. Лобода и Барских спели композиции из своего репертуара на русском языке.
После критики спецоперации и российской аудитории артисты решили выпускать песни на родном украинском языке. Барских даже решил запретить свои треки на территории России.
Несколько дней назад Светлана Лобода призналась, что последние несколько месяцев живет в Риге вместе со своими дочерьми. По словам исполнительницы, в столице Латвии живут «приятные люди».