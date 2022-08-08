«Нас давно развела жизнь»: Брежнева прервала молчание

«С большинством этих людей нас уже давно развела жизнь. Но при этом я сейчас встречаю столько добра и тепла от своих близких, знакомых и даже незнакомых людей. Как будто все, что когда-то отдала, возвращается через другие руки. И именно тогда, когда это нужно больше всего», — написала звезда.