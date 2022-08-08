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47 минут назад

«Нас давно развела жизнь»: Брежнева прервала молчание

Елена Прошина

После слухов о разводе с Константином Меладзе певица Вера Брежнева, наконец, прервала молчание. Звезда косвенно подтвердила догадки о проблемах в семье. Об этом пишет Пятый канал.

«Нас давно развела жизнь»: Брежнева прервала молчание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно с новой силой забурлили слухи о расставании Брежневой и Меладзе. После того, как стало известно, что в Италию, где живет пара, приехала бывшая жена Константина Яна Сумм, в Сети снова начались разговоры о разладе в звездной семье. Однако Сумм тогда заявила, что не знает о проблемах у бывшего мужа.

Теперь и сама Вера прервала молчание. В своих соцсетях певица призналась, что некоторыми людьми ее уже давно ничего не связывает.

«С большинством этих людей нас уже давно развела жизнь. Но при этом я сейчас встречаю столько добра и тепла от своих близких, знакомых и даже незнакомых людей. Как будто все, что когда-то отдала, возвращается через другие руки. И именно тогда, когда это нужно больше всего», — написала звезда.

Брежнева также рассказала о неких изменениях в своей жизни. По ее словам, сейчас она идет «только за чувствами».

«Судьба всегда предлагает тебе два альтернативных варианта — тот, который тебе следовало бы выбрать, и тот, который ты выбираешь. Когда выбираешь умом, не расстраивайся в итоге, что не чувствуешь счастья. Чтобы чувствовать счастье, надо идти за чувствами. Сейчас иду только за сердцем, за чувствами», - написала Брежнева

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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