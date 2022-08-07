Рустам Солнцев рассказал о закате карьеры Бородиной

По информации Рустама Солнцева, Ксении Бородиной сократили съемки проекта «Дом-2» и, соответственно, урезали заработную плату.
По словам шоумена телеведущая находится не в самой лучшей ситуации и лишь пытается сохранить лицо, рассказывая о своей успешной жизни. В том числе, демонстрируя нижнее белье по 120 тысяч рублей. Об этом Рустам написал в Телеграм-канале.
«Бородина как бы невзначай понтуется дороговизной трусов. Что же. Мои агенты на проекте рассказали, что на „Доме-2“ ей урезали зарплату как профнепригодной, проект едва жив. Ей предложили уменьшить количество съемок на поляне. Она объясняет меньшую занятость на „Доме-2“ другими проектами. Думаю, врет. Все ее проекты публике хорошо известны: понты и мимо всех нот Успенскую орать по кавказским кабакам», — уверен Солнцев.
Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев в своем Telegram-канале раскритиковал пиарщика телеведущей Ольги Бузовой. По мнению шоумена, специалист создает певице неблагоприятный образ в шоу-бизнесе.