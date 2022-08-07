Рустам Солнцев рассказал о закате карьеры Бородиной

«Бородина как бы невзначай понтуется дороговизной трусов. Что же. Мои агенты на проекте рассказали, что на „Доме-2“ ей урезали зарплату как профнепригодной, проект едва жив. Ей предложили уменьшить количество съемок на поляне. Она объясняет меньшую занятость на „Доме-2“ другими проектами. Думаю, врет. Все ее проекты публике хорошо известны: понты и мимо всех нот Успенскую орать по кавказским кабакам», — уверен Солнцев.