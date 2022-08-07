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1 час назад

Найдено объяснение странному райдеру Леонтьева

Ирина Лебедева

Валерий Леонтьев удивляет несведущих организаторов концертов странными требованиями. Так, в его райдер включено обязательное наличие большого количества мусорных пакетов в гримерке.

Найдено объяснение странному райдеру Леонтьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кажущееся безумным пожелание на деле объясняется очень просто. Плотным черным полиэтиленом заклеиваются окна в комнате певца, в которой он готовится к выходу на сцену, - сообщает teleprogramma.pro.

Причем мешки многофункциональны – во-первых, они наглухо укрывают Леонтьева от посторонних глаз, во-вторых, подобное затемнение дает ему возможность выспаться вне зависимости от времени суток и часовых поясов.

Валерий Леонтьев поведал о том, что его сподвигло переехать из России. Артист давно живет за границей. Он со своей избранницей подселился в Майами. Это случилось из-за российских поклонников звезды. Якобы они доставляли ему слишком много неудобств. Леонтьев рассказал в интервью, что в России его преследовали, а за океаном он может жить жизнью обычного человека.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,
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