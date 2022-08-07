Найдено объяснение странному райдеру Леонтьева

Кажущееся безумным пожелание на деле объясняется очень просто. Плотным черным полиэтиленом заклеиваются окна в комнате певца, в которой он готовится к выходу на сцену, - сообщает teleprogramma.pro.

Валерий Леонтьев поведал о том, что его сподвигло переехать из России. Артист давно живет за границей. Он со своей избранницей подселился в Майами. Это случилось из-за российских поклонников звезды. Якобы они доставляли ему слишком много неудобств. Леонтьев рассказал в интервью, что в России его преследовали, а за океаном он может жить жизнью обычного человека.