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29 минут назад

Продюсер объяснил, почему Галкин не критикует действия Израиля

Ирина Лебедева

Максим Галкин с семьей покинул Россию в еще феврале. Несколько месяцев он, Примадонна и дети жили в Израиле, затем Алла Борисовна с сыном и дочерью перебрались в Юрмалу, а юморист активно гастролирует по разным странам, причем самое обширное турне у него в Израиле.

Продюсер объяснил, почему Галкин не критикует действия Израиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Позицию России по отношению к Украине Максим критикует регулярно. Но вот по поводу действий Израиля в секторе Газа юморист молчит. И даже банит тех подписчиков, которые задают ему вопросы на эту тему. Об этом пишет портал blitz.center.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров прокомментировал эту ситуацию. Он считает, что Галкин просто боится спровоцировать еще одну волну негатива, на этот раз от израильтян.

«Рынок российский ему надолго закрыт, он пытается активизироваться за рубежом. Блокирует сообщения там, чтобы не пошла волна», - объяснил Лавров.

Пока неясна судьба проекта шоу о талантливых детях, ведущим которого был Максим Галкин. По одним данным, вообще непонятно, вернется ли он на телеэкраны. Но рассматривается и более оптимистический сценарий. Галкину ищут замену, и тогда проект вновь заработает.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Сергей Лавров,
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