Продюсер объяснил, почему Галкин не критикует действия Израиля

Максим Галкин с семьей покинул Россию в еще феврале. Несколько месяцев он, Примадонна и дети жили в Израиле, затем Алла Борисовна с сыном и дочерью перебрались в Юрмалу, а юморист активно гастролирует по разным странам, причем самое обширное турне у него в Израиле.

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Позицию России по отношению к Украине Максим критикует регулярно. Но вот по поводу действий Израиля в секторе Газа юморист молчит. И даже банит тех подписчиков, которые задают ему вопросы на эту тему. Об этом пишет портал blitz.center.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров прокомментировал эту ситуацию. Он считает, что Галкин просто боится спровоцировать еще одну волну негатива, на этот раз от израильтян.

«Рынок российский ему надолго закрыт, он пытается активизироваться за рубежом. Блокирует сообщения там, чтобы не пошла волна», - объяснил Лавров.