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14 минут назад

Шахназаров о Собчак: «Подчеркнула свою безграмотность»

Ирина Лебедева

Ксения Собчак поддержала шоумена Ивана Урганта. Она сравнила его литературный талант с талантом писателя Михаила Зощенко.

Шахназаров о Собчак: «Подчеркнула свою безграмотность»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Ургант после долгого молчания появился в социальных сетях. Он ответил своим оппонентам, которые требовали убрать его с телеэкранов, оформив пост в саркастическом стиле. Об этом пишет teleprogramma-pro.

Михаил Шахназаров, который не упускает возможности покритиковать заявления Ксении Собчак, в своем YouTube-шоу «Шах и мат» отметил, что журналистка сравнила несравнимое, и, видимо, просто незнакома с творчеством Зощенко.

«Ксения Собчак заявила: «Наконец-то у нас появился свой Зощенко». Ну, Зощенко не читала, но слышала, что писал с юмором. В очередной раз подчеркнула свою безграмотность. Но это нормально, это же уже норма», - сказал Шахназаров

Ранее Михаил Шахназаров заявил, что, по его мнению, Максим Галкин унижается, пытается понравиться латышской публике. Галкин выступал в Юрмале. Часть текстов юморист озвучивал на латышском языке. Максим объяснил, что перешел на иностранный язык, так как в России отслеживают, что он говорит зарубежным зрителям.

Шоу-бизнес,Михаил Зощенко,Максим Галкин,Иван Ургант,Ксения Собчак,
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