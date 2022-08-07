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1 час назад

Стало известно, сколько стоят трусы Бородиной

Ирина Лебедева

Ксению Бородину вновь накрыла волна хейта. Поводом для скандала на этот раз был пост телеведущей о нижнем белье.

Стало известно, сколько стоят трусы Бородиной
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

На своей страничке в социальной сети Ксения выложила скрин из интернет-магазина, на котором были изображены закрытые кружевные женские трусики и стояла цена – 120 тысяч рублей, - пишет teleprogramma.pro.

«Оказывается, все мои трусы – это шелковые шорты», - для чего-то сообщила теледива.

Хейтеры резонно отметили, что теперь публике известно, что «все трусы» у Бородиной стоят по 120 тысяч, и что Ксения напрасно кичится достатком.

Популярную американскую певицу Бритни Спирс за поведение в социальных сетях раскритиковала в своем Telegram-канале известная российская телеведущая и блогер Ксения Бородина. Телеведущую возмутили откровенные снимки иногда полностью обнаженной американки.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,Бритни Спирс,
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