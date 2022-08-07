Стало известно, сколько стоят трусы Бородиной

Ксению Бородину вновь накрыла волна хейта. Поводом для скандала на этот раз был пост телеведущей о нижнем белье.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

На своей страничке в социальной сети Ксения выложила скрин из интернет-магазина, на котором были изображены закрытые кружевные женские трусики и стояла цена – 120 тысяч рублей, - пишет teleprogramma.pro.

«Оказывается, все мои трусы – это шелковые шорты», - для чего-то сообщила теледива.

Хейтеры резонно отметили, что теперь публике известно, что «все трусы» у Бородиной стоят по 120 тысяч, и что Ксения напрасно кичится достатком.